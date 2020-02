Fünf Jahre nach ihrem Triumph Vanessa Fuchs kämpfte nach "GNTM"-Sieg mit Schubladendenken

Hat der Sieg Ihnen alle Türen geöffnet oder hat er Ihnen auch schon einmal Nachteile in Ihrem Job eingebracht?

Fuchs: Es war zweigeteilt. Einerseits hatte man sich um mich als neue "GNTM"-Siegerin gerissen, andererseits nahm einem die Agentur, die inklusive Gewinn kam, so gut wie alle Möglichkeiten. Ich realisierte schnell, dass der "GNTM"-Gewinn unter dem Motto "Hate it or love it" steht. Entweder ein Kunde buchte mich, gerade weil er die Show toll fand und von dem momentanen Presserummel profitieren wollte. Oder ein Kunde fand mich beispielsweise in einem Casting gut, buchte mich jedoch nicht, weil er ungern mit "GNTM" oder den Menschen, die hinter der Agentur standen, zu tun haben wollte. Ich war einfach in einer klassischen Schublade.