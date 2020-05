Los geht es beim Parkplatz der Sternwarte Oberallgäu oberhalb von Knottenried. Nachdem wir die Bushaltestelle passiert haben, biegen wir noch vor den Häusern am südlichen Ortsrand links in die Einfahrt ab und halten uns anschließend rechts. Auf einem Weg gehen wir nun in Richtung Luitharz. Der Weg ist wenig begangen und hält an einer Wiese vorbei Kurs auf einen Waldrand.