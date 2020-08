Fußgänger seien zunehmend hilflos, so Thomas Goppel

Dazu schlägt der frühere CSU-Generalsekretär unter anderem "verpflichtende und lesbare Nummernschilder" sowie einen "Radl-Führerschein" zumindest für diejenigen Pedalritter vor, die sich "trotz aller Ermahnung an nichts halten". In München begünstige "eine verkorkste Stadt-Verkehrsplanung" die Unsitten, so Goppel. Aber auch anderswo kreuzten Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung in Einbahnstraßen auf, hielten sich nicht an ihre Spur, übersähen Kreuzungen, "als ob sie blind wären" und belästigten Fußgänger, so der SEN-Vorsitzende: "Wenn sie dann jemand zur Rede stellen will, dampfen sie einfach ab. Das kann und darf nicht so bleiben."