Frühlingshafter Hingucker Kurz vor der Geburt: Herzogin Kate setzt auf strahlendes Grün

Herzogin Kate (36) weiß sich und ihren kugelrunden Babybauch gekonnt zu kleiden. Während sie in den vergangenen Wochen immer mal wieder zu altbekannter Umstandsmode griff, erstrahlte sie am heutigen Mittwoch in einer bislang noch ungesehenen Robe. Zum Symposium der Royal Society of Medicine in London erschien die royale Dame in einem mintgrünen Mantelkleid der britischen Designerin Jenny Packham.