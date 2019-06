Riesen-Andrang am Flughafen München

Am größten bayerischen Flughafen in München werden am letzten Schultag bis zu 160.000 Passagiere erwartet. Fast 1.300 Starts und Landungen seien geplant, teilte die Betreibergesellschaft mit. Bis zum Ende der Ferien rechnet der Airport mit 2,4 Millionen Reisenden. In Nürnberg werden in den kommenden zwei Wochen 243.000 Passagiere erwartet. Das seien weniger als im Vorjahr, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft mitteilte. Grund sei die Pleite der Airline Germania Anfang diesen Jahres.