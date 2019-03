Die Ehe mit der mutmaßlichen Täterin währte nicht lange

Vor Gericht kann der 82-Jährige jedes wichtige Ereignis mit Birgit K. auf den Tag genau datieren. "Wir haben uns am 19. Juni 2011 in Berlin kennengelernt. Am 30. Juli 2012 ist sie zu mir nach München gezogen." Ein Dreivierteljahr später, am 30. April 2013, gaben sie sich auf einem Dreimaster in Norddeutschland das Ja-Wort.