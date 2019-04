Klima-Demos schon seit Januar – auch in München

Seit Januar demonstrieren jeden Freitag Tausende Schüler für mehr Klimaschutz. Die Teilnehmerzahl steige aber nicht von Woche zu Woche, sagte der Sprecher. Schulleiter könnten Schüler im Einzelfall vom Unterricht befreien, zum Beispiel bei einem Trauerfall in der Verwandtschaft – aber nicht für politische Veranstaltungen.

Lehrer seien per Gesetz verpflichtet, für die anwesenden Schüler Unterricht zu halten, denn die Schüler hätten auch ein Recht auf Unterricht. "Es kann kein Dauerzustand sein, dass Schüler jeden Freitag dem Unterricht fernbleiben", sagte der Sprecher. Einzelne Schulen hätten Verweise erteilt. Dem Ministerium sei jedoch kein Fall bekannt, in dem ein Bußgeld verhängt wurde.

Strengerer Kurs auch bei anderen Schulen

Dem Bericht nach soll sich das Bogenhausener Gymnasium bereits mit anderen Schulen abgesprochen haben, die ebenfalls einen strengeren Kurs anpeilen möchten. Laut "SZ" wertet das Bildungsreferat gerade das Vorgehen der städtischen Schulen aus.

Ist ein Bußgeld überhaupt erlaubt?

Eine Geldstrafe für Eltern, weil ihre Kinder unentschuldigt in der Schule fehlen und stattdessen für ein besseres Klima demonstrieren. Ist das überhaupt erlaubt? Ja, ist es! Denn das Schuleschwänzen ist eine Ordnungswidrigkeit, die mitunter auch mit einem Bußgeld bestraft werden kann. Solche Bußgelder wurden in der Vergangenheit zum Beispiel verhängt, wenn die Eltern kurz vor Ferienbeginn mit ihren Kindern in den Urlaub fahren, weil zu diesem Zeitpunkt der Flug noch günstiger ist.

Dem Direktor des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums zufolge gelten die verschärften Maßnahmen ab dieser Woche. Wer also am kommenden Freitag wieder für den Klimaschutz demonstriert und in der Schule fehlt, muss nun erstmals mit ernsten Konsequenzen rechnen.

