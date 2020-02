Auf dieser Position spielt Alphonso Davies

Beim FC Bayern ist der kanadische Youngster ursprünglich auf der linken Außenbahn eingeplant. Allerdings kam er zunächst in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters in der 3. Liga zum Einsatz. Sein Debüt bei den Profis feierte Alphonso Davies beim Münchner 4:1- Erfolg gegen den VfB Stuttgart am 27. Januar 2019 – als Flügelspieler. In der Bundesligasaison 2019/2020 kommt der Kanadier bei den Bayern meist als linker Verteidiger zum Einsatz. Im Nationalteam spielt er eine offensivere Rolle.