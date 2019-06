Freund von Sophia Thomalla: Fußballer Loris Karius ist gegen Tattoo

Laut Thomalla habe ihr Freund angeblich etwas dagegen, dass sie sich das Helene-Tattoo stechen lasse: "Mein Freund hat gesagt, er will Helene Fischer nicht auf meiner Haut sehen." Jauch schlug vor: "Das könnte man ja verstecken." Thomalla konterte und lachte: "Wo soll das denn sein." Ob Fans sie also jemals mit dem Konterfei der Schlager-Queen auf ihrem Körper sehen werden, ist fraglich. Bekannt wurde im Frühjahr 2018 auch, dass Thomalla wegen blutverdünnender Medikamente noch nicht beim Tätowierer gewesen ist.

Weitere Promis bei "Wer wird Millionär?"

Bei der 32.000-Euro-Frage verließ sich Julius Brink auf einen Rechtsanwalt als Telefonjoker, der sich mit der "Garagenverordnung" auskannte. Bei der 125.000-Euro-Frage hatte er allerdings keinen Joker mehr und stieg aus, weil es ihm zu heikel wurde. Die 64.000 gewonnenen Euro sollen an das Kinderhospiz Regenbogenland gehen.

Smudo von den Fantastischen Vier setzte schon bei der ersten Frage zum Sprint an und geriet bis zur 16.000-Euro-Frage nur einmal kurz ins Stocken. Ohne den Einsatz eines Jokers konnte er beispielsweise eine Textzeile aus Nirvanas Klassiker "Smells Like Teen Spirit" richtig erkennen. Dann geriet der Rapper allerdings ins Straucheln. Bei den 64.000 Euro konnte er trotz Hilfe nicht erraten, dass es in Deutschland ungefähr eine Million Denkmäler gibt. Glücklicherweise hatte er nicht gezockt und sicherte sich so 32.000 Euro für "Laut gegen Nazis e.V.".

Als letzter Kandidat war Tim Mälzer an der Reihe. Auch er machte seine Sache äußerst gut. Mehrfach ging der TV-Koch volles Risiko, was sich aber auszahlen sollte. Bei der 125.000-Euro-Frage hatte Mälzer das richtige Bauchgefühl, dass der durchschnittliche Deutsche laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 im Schnitt 3,7 "enge Freunde" hat. Zum Schluss galt es allerdings eine bittersüße Pille zu schlucken. Mälzer wollte das erspielte Geld nicht für die Frage aufs Spiel setzen, welcher gelistete Hollywood-Star - zusammengerechnet über alle seine Filme - das beste Einspielergebnis hat. Sein Tipp im Nachhinein: Samuel L. Jackson (70). Das wäre richtig gewesen. Dafür teilen sich das Kinderhospiz Sternenbrücke und "Hinz&Kunzt" die 125.000 Euro.