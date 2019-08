Freizügiges Video Heidi Klum sorgt mit ihrer Kehrseite für Diskussionen

Kurz gesagt: Heidi Klum hat mal wieder ein Bild gepostet, auf dem sie halbnackt über ihr Boot springt und sorgt damit für einige Diskussion im Social-Media-Land. Eigentlich ist in dem Boomerang-Video nur ihr nackter Rücken und ein spärlich bedeckter Popo zu sehen, für manche Fans scheint das allerdings zu weit zu gehen. Der Tenor: Als Mutter zeige man sich so nicht, als Mitte 40-Jährige schon gar nicht und wieso habe Klum das überhaupt noch nötig. Gut, dass derlei Kritik an der erfahrenen Klum mittlerweile abprallen dürfte wie ihre Klamotten.