München - Wenn Kai richtig gut drauf ist, spielt er Luftgitarre. Doch das ist in den vergangenen Wochen selten geworden. Der neunjährige Neffe von Münchens Szene-Gastronom Max Braunmiller (45) hat Leukämie im Endstadium. "Wenn nicht in den nächsten drei Wochen ein Stammzellen-Spender gefunden wird, hat Kai kaum eine Chance, zu überleben", sagt Braunmiller, der neben der 089Bar noch das Filmcasino, Call me Drella, Pacha und mehrere Bars in der Stadt besitzt.