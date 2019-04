Petition zur Wiederaufnahme des Verfahrens mit 92.000 Unterschriften

Die 36-Jährige startet eine Online-Petition bei der Plattform change.org und wendet sich an die Presse. Über 92.000 Menschen haben die Petition bereits online unterschrieben. Gestern übergibt Fuchs medienwirksam die Petition an die Generalstaatsanwaltschaft. "Ich bitte Sie, das Verfahren wieder zu eröffnen," heißt es darin, "damit ein Richter oder eine Richterin darüber entscheiden kann, ob es zu einer Verurteilung des bereits in Haft sitzenden Beschuldigten kommt oder nicht.”