Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger attackiert Mobilfunkbetreiber

"Schön langsam bekomm ich die Faxen dick! Ich habe den #Mobilfunkbetreibern angeboten, ihnen zu helfen, wenn ihre Bauanträge zu lange bei den Landratsämtern liegen. Jetzt kommt raus: in vielen Fällen sind schlichtweg die Unterlagen unvollständig, die von den privaten Dienstleistern, welche für die Mobilfunkbetreiber die Masten errichten sollen, in den Landratsämtern eingereicht werden. Das kann doch nicht sein!" Es dränge sich der Verdacht auf, dass dies absichtlich geschehe, um Zeit zu verschleppen, so Aiwanger. So würden Genehmigungen und der Mastenbau teils mehr als ein Jahr verzögert.