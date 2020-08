Free-TV-Premiere Teeniekomödie "Das schönste Mädchen der Welt" trifft mitten ins Herz

"Das schönste Mädchen der Welt" war schon im Kino zu sehen. Im gleichnamigen Film des deutschen Regisseurs Aron Lehmann (geb. 1981, "Highway to Hellas") wird das allseits bekannte Motiv von "Cyrano de Bergerac" ins Teenageralter in der Neuzeit versetzt. Der Überraschungshit aus dem Jahr 2018, der am 9. August 2020 (um 20:15) Free-TV-Premiere bei RTL feiert (auch via TVNow), punktet nicht nur mit flotten Sprüchen und coolen Beats.