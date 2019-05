Zwischen Baaderstraße und Gärtnerplatz: 30 Parkplätze weniger?

In einer internen Sitzung soll der AK jetzt nach AZ-Informationen geplant haben, dass hier 30 Parkplätze gestrichen werden müssen. Verwaltung, MVG und der Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt sollen den Plan bereits befürwortet haben. Mit dem Ziel, hier eine breitere Fahrbahn – vor allem für Busse – zu schaffen. Es gibt auch schon einen konkreten Termin: Im internen Sitzungsprotokoll steht, dass die Parkplätze bis Herbst weg sein sollen. Dadurch würde der Busverkehr vermutlich nicht nur zuverlässiger werden. Man könne ihn sogar verdichten. Was die Situation jedoch verschärft: Am Mittwoch beschließt der Stadtrat über die Zukunft der benachbarten Fraunhoferstraße. Um sichere Radwege zu schaffen, sollen auch hier Parkplätze weg – und zwar 120.