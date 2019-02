Der heute 54-jährige Angeklagte Frank H. soll im Februar des vergangenen Jahres in der Münchner Umland-Gemeinde Petershausen zwei Frauen betäubt, vergewaltigt und getötet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er sich auch noch nach dem Tod der Frauen an ihnen vergangen haben. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft Frauenhass an. Der Deutsche soll ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben und an schwersten Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen leiden.