Ribéry verteidigt sein Gold-Steak-Essen

"Ich mache in meinem Privatleben, was ich will", verteidigt sich Ribéry. Außerdem fordert der Franzose, man solle ihn als Fußballer beurteilen. In erster Linie interessiere die Leute seine Leistung auf dem Platz und nicht "zu wissen, was ich esse". Zudem sei er nicht der einzige, der zum türkischen Gastronom Nusret Gökçe gehe: "Viele andere Spieler gehen auch bei ihm essen, genau wie ich. Darüber wird aber nie gesprochen. Aber von mir gibt es Videos."