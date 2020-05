Fotostrecke auf Instagram Heidi Klum verbringt ihr Wochenende mit Küssen und viel nackter Haut

Mit Freizügigkeit hat Heidi Klum (46) bekanntlich kein Problem. Auf der Social-Media-Plattform Instagram teilte die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin am Samstag (16. Mai) eine Fotostrecke, die das erneut deutlich macht. Auf den Bildern zu sehen: blauer Himmel, Sonnenschein, viel nackte Haut und heiße Küsse mit Ehemann Tom Kaulitz (30, "Love Who Loves You Back").