München - An Sport war der ehemalige Münchner Hans-Albrecht Bock eigentlich nicht interessiert. "Aber als Olympia startete, dachte ich mir: Also wenn die ganze Welt hierher zu Gast kommt, darf ich mir das fotografisch nicht entgehen lassen", sagt Bock. Also pilgerte er etwa drei Mal zum Olympiagelände: "Ich kann mich nicht an Regen erinnern. Eine ausgelassene Stimmung."