Bilder zeigen neues Aussehen von Tony Marshall

Schwere gesundheitliche Probleme haben Tony Marshall zum radikalen Schritt bewegt. Durch einen Schlaganfall, ein Nierenversagen und Diabetes ist er mittlerweile gezwungen, sich an einen strengen Diätplan zu halten. "Ich esse nur noch, was mir guttut. Keinen Zucker mehr, also auch keinen Kuchen und kein Eis. Statt Bratwurst und Rouladen gibt's viel Gemüse und Salate", sagt er im Mai zu "Bild". Zwei Kilo will der Sänger noch abnehmen: "Dann ist Schluss. Sonst bestehe ich bald nur noch aus Haut und Knochen."