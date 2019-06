In Schwabing beim Picknick und am Monopteros haben sich ab 1966 die ersten Gammler aus aller Welt getroffen. Die Haare wurden länger, die Schlaghosen kamen in Mode und die Beatle-Boots wurden Pflicht. 1968 habe ich meine ersten Fahrversuche mit meinem Vater unterhalb des Fernsehturmes auf der riesigen flachen Kiesebene des alten Oberwiesenfeld-Geländes gemacht.

Heute steht dort das Olympiastadion...

