Ziel sei es, Chaos und Unfälle durch E-Tretroller zu vermeiden und die Roller besser in den Straßenverkehr einzubinden. Laut einem Bericht der "Passauer Neuen Presse" sollen die Verleihunternehmen sicherstellen, dass E-Tretroller nicht ungeordnet auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen abgestellt werden. Dazu müssten die Mieter der Fahrzeuge per App aufgefordert werden und dies per Foto-Übersendung nachweisen.