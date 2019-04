Schnipp schnapp, Haare ab! Veronica Ferres: "Neue Rolle, neuer Look"

Veronica Ferres selbst erzählt in den Kommentaren, dass sie das letzte Mal im Alter von acht Jahren so kurze Haare hatte. Ihr neuer Look kommt aber gut an. Viktoria Lauterbach (46), Ehefrau von Schauspieler Heiner Lauterbach (66), kommentiert das Foto mit den Worten: "Steht dir richtig gut." Influencer Riccardo Simonetti (26) schreibt: "Steht Dir super". Und RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (55) urteilt: "Wow! Tolle Frisur".