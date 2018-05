Foto auf Instagram Heidi Klums Familie steht ihr beim "GNTM"-Finale bei

Entertainerin Heidi Klum (44) kürt am heutigen Donnerstagabend die Gewinnerin der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" (20:15 Uhr, ProSieben). Die Proben für das große Finale im ISS Dome in Düsseldorf laufen seit Tagen auf Hochtouren. Am Mittwoch nutzte die Wahl-Amerikanerin diese Gelegenheit zu einem Familientreffen, wie sie mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account zeigte.