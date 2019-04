Sie wurden wegen Verdachts auf Sportwetten-Betrug festgenommen, weil sie "auffallend gut" gehalten hatten. Waren diese 101 Tage im Gefängnis Ihre schwierigste Zeit?

Definitiv. Das war sogar noch mal eine Stufe schlimmer, als auf dem Platz zu sterben. Da konnte ja niemand etwas dafür. Das war ein Unfall, aber auch eine harte Situation. Ich war klinisch tot und musste drei Mal von unserem Physio wiederbelebt werden.

Pfannenstiel: "Da wird man fast zwangsläufig Bayern-Fan"

Ihre schwangere Freundin schaute Ihnen 2002 bei dem Vorfall im Spiel mit Bradford Park Avenue zu.

Mein Gegenspieler wollte über mich drüberspringen, landete mit seinem Knie aber direkt auf meinem Solarplexus. Ich lag auf dem Rasen mit zusammengefallener Lunge, Herzstillstand und ohne Puls. Nach vier Stunden im Krankenhaus bin ich wieder aus dem Koma aufgewacht und habe das Gott sei Dank schadenfrei überstanden. Seitdem feiere ich den Tag als meinen zweiten Geburtstag.

In Brasilien gab es mal eine gefährliche Situation mit einem Affen, oder?

Das war ein sogenannter Brüllaffe. Unser Stadion war relativ nahe am Regenwald. Bei den Spielen, wenn viel los war, kam er eher selten vorbei. Beim Training saß er aber öfter mal auf dem Dach der Tribüne oder sogar auf der Torlatte bei mir – und hat dort uns Spieler bedroht. Wir sind dann in die Kabine geflüchtet und haben gewartet, bis er sich wieder zurückgezogen hat.

Mal ein etwas anderer Gegner.

Der war auf jeden Fall etwas bissiger. (lacht)

Waren Sie als Kind eigentlich Fan des FC Bayern?

Wenn man in Niederbayern aufgewachsen ist, wird man fast zwangsläufig Bayern-Fan, auch, wenn ich die Sechziger ebenfalls gerne mag. Alle Jugendmannschaften aus der Ecke fahren einmal im Jahr zu einem Spiel des FC Bayern. Ich habe das immer sehr genossen.

Düsseldorf freut sich auf "Spiel des Jahres" gegen FC Bayern

Sie haben eine verrückte Reise hinter sich. Ist Bundesliga mit Düsseldorf die nächste?

Nach acht Jahren als Scout in Hoffenheim war es für mich einfach der nächste Schritt, bei Fortuna zum Sportvorstand aufzusteigen.

Was erwarten Sie nun von dem Duell mit dem FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker)?

So ein 3:3 wie im Hinspiel würde ich sofort wieder unterschreiben. Der FC Bayern ist selbstverständlich der haushohe Favorit. Der Druck liegt beim FC Bayern, der ja noch um die Meisterschaft spielt. Wir wollen unsere Leistung, die wir in München abgeliefert haben, bestätigen und am liebsten gegen Bayern den Klassenerhalt rechnerisch klarmachen.

Düsseldorf spielt auch noch gegen Dortmund. Fortuna wird also das Meisterschicksal mitbestimmen, oder?

Wir haben den Meisterkampf gar nicht im Kopf und wollen beide einfach so gut wie möglich herausfordern. In der Hinrunde haben wir zuhause gegen Dortmund gewonnen und in München 3:3 gespielt. Jetzt daheim gegen den FC Bayern – das ist für uns das Spiel des Jahres. Davon haben doch die meisten Spieler schon als Kind geträumt.

