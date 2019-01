Leon Goretzka: "Die Jagd ist eröffnet"

Schon zum Ende der Hinrunde hatte Bayern eine Serie hingelegt. Das 3:1 in Hoffenheim, auswärts zuletzt Angstgegner, war der sechste Bundesliga-Erfolg hintereinander (der vierte in Serie auswärts). Somit habe man, so Kovac, "Druck aufgebaut" auf den Primus BVB – für knapp einen Tag. Bayern geht mit Schwung und neuer Titelhoffnung in die Rückrunde. "Die Jagd ist eröffnet", meinte Doppelpack-Torschütze Leon Goretzka. "Wir haben mit der starken ersten Halbzeit ein kleines Statement gesetzt und jetzt müssen wir dranbleiben", forderte Thomas Müller am Freitagabend. Da war er noch frohen Mutes, die Dortmunder würden in Leipzig schwächeln wie zum Hinrunden-Ende bei Fortuna Düsseldorf (1:2). Doch wie am 17. Spieltag mit dem 2:1 gegen Gladbach setzten sie einen Big Point. Nun sind wieder die Bayern am Zug.