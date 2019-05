Fraunhoferstraße: Die Radwege sind bereits fix

Dabei würde es sich zunächst um eine Zwischenlösung handeln. Denn wenn der Stadtrat zustimmt, werden zusätzlich zwei dauerhafte Vorschläge von der Stadt geprüft. In beiden Varianten sollen die Gehwege breiter werden – derzeit sind sie noch 2,35 und 2,10 Meter breit. In Variante 1 sollen die Bürgersteige auf 3,55 und 2,50 Meter erweitert werden, in Variante 2 sollen sie sogar je vier Meter breit sein – jeweils auf Kosten von Fahrbahn- und Radwegbreite.