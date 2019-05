München - Für Katarina Barley ist es das Thema: die Mietpreisexplosion. "Es ist die neue soziale Frage", sagt die Spitzenkandidatin der SPD für Europa am Montag bei einem Besuch im Franziskaner. "Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa." Ganz besonders aber in den teuren Großstädten. "In München ist es am krassesten", sagt die Bundesjustizministerin.