Besonders betroffen von dem Touristentrubel: Die Bus-Parkbuchten an der Blumenstraße, der Frauenstraße, am Karl-Scharnagl- und Oskar-von-Miller-Ring. Diese Buchten sollen dem Antrag zufolge abgeschafft werden. Ginge es nach der Bayernpartei dürften die Busse nur noch am ZOB an der Hackerbrücke halten oder gleich am Stadtrand auf sogenannten "Park & Ride"-Parkplätzen. Alternativ könnten die Touristen die offiziellen Sightseeing-Busse verwenden.