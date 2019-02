Nachdem Anfang Februar die Bayernpartei kostenlosen Eintritt für Kinder unter 14 Jahren forderte, schließt sich die SPD-Stadtratsfraktion dieser Forderung nun teilweise an. Besonders Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) aus einkommensschwachen Familien sollten die Chance bekommen, regelmäßig ein Schwimmbad zu besuchen, heißt es in dem Antrag, den die SPD am Mittwoch eingereicht hat.