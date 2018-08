Entscheiden müsste über die längeren Öffnungszeiten allerdings der Stadtrat, macht ein Sprecher vom Referat für Arbeit und Wirtschaft klar. Reichert wird ab 2019 in seiner Schönheitskönigin sowieso mehr Bier verkaufen können. Weil Lager nach draußen oder in den ersten Stock umgebaut werden, können dann statt knapp 800 Besuchern etwas über 1.000 die Couplets hören.

Am Donnerstag am Ammersee in seinem Hotel Seehof in Herrsching hat Peter Reichert mit Jürgen Kirner und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) die Neuerungen im Zelt vorgestellt. Aigner stimmte da das "Rehragout" an, weil das heuer auf der Speisekarte steht. Außerdem gibt’s mehr Programm, das in dem Volkssängerzelt ja sowieso nie nur Beiprogramm ist, sondern zum Mitmachen und Mitsingen auffordert. Und eine Schönheitskönigin wird heuer gekrönt. Sie heißt Ilse Aigner und ist laut Kirner "die Königin der Herzen in Bayern".