Maßnahmen: Ausbau von ÖPNV und Radverkehr

Gemäß des aktuellsten Klimaschutzberichtes des Kommunalreferats beansprucht der Verkehr immerhin einen Anteil von zirka 21 Prozent an den gesamten CO²-Emissionen in der Stadt. "Im Verkehr ist gleichzeitig in den letzten Jahren in München keine wesentliche CO²-Reduzierung eingetreten", sagt Habenschaden. Die Maßnahmen, die Habenschaden vorschlägt, sind bekannt: Ausbau von ÖPNV und Radverkehr – und immer weniger privater Autoverkehr in der Stadt.