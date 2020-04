Landshut - Auf der Suche nach seinem Schlüssel ist ein Mann in einem Gully stecken geblieben. Mit den Beinen voraus war der der 54-Jährige am Freitag auf dem Bahnhofsvorplatz in Landshut in den Schacht geklettert und auf Höhe der Oberschenkel hängengeblieben, wie die Polizei mitteilte.