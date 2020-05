Folgen der Corona-Krise Marina Hoermanseder: Wie sieht die Zukunft der Modebranche aus?

Für welchen Typ Frau entwerfen Sie Ihre Mode?

Hoermanseder: Mein Anspruch ist es, dass sich alle Frauen von meiner Mode angesprochen fühlen. Sowohl im Stil als auch preislich möchte ich gerne alle einschließen. Ein bisschen wie ich mich privat auch kleide - mal stylish elegant und teuer, dann aber auch gerne gemütlich, easy und preiswert

Viele Stars wie Lady Gaga, Taylor Swift oder Kylie Jenner tragen Ihre Kreationen. Über welchen Starauftritt sind Sie besonders stolz?

Hoermanseder: Ich liebe alle unsere Celebrity-Placements, aber Lady Gaga war die erste, die mich entdeckt hat. Darauf bin ich besonders stolz. Als unser Lederbody von Rihanna zurückkam, hat das ganze Team ganz aufgeregt daran gerochen.

Welchen Künstler würden Sie gerne mal einkleiden?

Hoermanseder: Ich bin ein großer Fan von Herzogin Meghan, daher wäre es mein Traum, wenn sie etwas von uns anzieht.

Welchen Star bewundern Sie für seinen Style?

Hoermanseder: Ich verehre den Stil von Lady Gaga - exzentrisch, übertrieben und vielfältig. Ich bewundere Menschen, die sich trauen richtig aus dem Vollen zu schöpfen - ich bin da manchmal zu zurückhaltend. Aber die zeitlose Eleganz von Meghan ist auch mein All-Time Favorite.

Der Sommer naht in großen Schritten: Welche Trends sind in diesem Jahr besonders angesagt?

Hoermanseder: Diesen Sommer geht es um ganz viel Farbe - Farben über Farben. Man "darf" alles kombinieren, es gibt hier keine No-Gos mehr. Und der Trend geht auch aufgrund der ganzen Corona-Krise auch zu easy wear - Kleidung soll funktional und bequem sein - da habe ich mit meinen Lederkorsetts schlechte Karten. (lacht)

Welche Farben liegen besonders im Trend?

Hoermanseder: Die Frage ist, welche Farben nicht im Trend sind. Ich persönlich liebe Pastell und Erdtöne zu jeder Gelegenheit und Neon, um aufzufallen.

Was raten Sie Frauen, die sich in Fashiondingen schwertun und ihren eigenen Stil noch nicht gefunden haben?

Hoermanseder: Hier kann man sich von vielen Stil-Ikonen inspirieren lassen - am besten man macht sich ein Pinterest Moodboard und probiert sich aus. Hier geht probieren über studieren - es gibt nichts, was nicht erlaubt ist - man muss sich selbst treu bleiben und sich wohlfühlen. Aber eben auch mal ein bisschen aus der Komfortzone ausbrechen - und vor allem nicht auf den Freund oder Ehemann hören - die haben doch oft keine Ahnung was in ist!

Was sind für Sie echte Fashion-No-Gos?

Hoermanseder: Ich persönlich bin kein Freund von zu vielen Prints miteinander kombiniert und gleichzeitig liebe ich gewisse Modesünden wie zum Beispiel All-Over-Denim. Aber auch hier ist meine Devise eigentlich - es ist alles erlaubt, das uns Selbstvertrauen schenkt und uns das Gefühl gibt, toll zu sein.