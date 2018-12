Die Förster sind gut vorbereitet

Matuschek und sein Team sind zwischen den Feiertagen erstmal damit beschäftigt, in den Isarauen "Gefahrenbäume" zu entnehmen. "Sie können bei Wind umfallen. Im dichten Wald sind sie kein Problem, das Totholz bietet einer Vielzahl von Tieren wie Fledermäusen, Hirsch- und Juchtenkäfern Unterschlupf". So wird möglichst nur die Krone entfernt, der Torso bleibt stehen. Nicht nur junge Eschen sind vom Pilz befallen, sondern auch Bäume von 150 Jahren und mehr. Die will Matuschek so lange erhalten wie möglich, erst geht es den jüngeren an den Kragen.