Hauptbahnhof-Steg: Kosten bisher unklar

Ein Steg, der auch an die einzelnen Gleise anknüpfen soll, wie es aus dem Verkehrsministerium heißt, würde auch Zeit sparen. Die Vorplanung, die der Freistaat durch die Fördersumme abdeckt, soll zudem klären, wie der Steg in den Starnberger Flügelbahnhof eingepasst werden kann. Denn der soll schließlich im Rahmen der Arbeiten am Bahnhof ebenfalls umgebaut werden. Auch soll durch die Vorplanung geklärt werden, wie viel der Bau des Steges insgesamt kosten wird. In einer Machbarkeitsstudie von vor zehn Jahren war von 8,5 Millionen Euro die Rede.