Wenn die Beine dann aber verstaut sind und der Rücken in einem erträglichen Bogen drapiert ist, kommt die namensgebende Suppe schnell und in einer angenehmen Temperatur: Es kann gleich losgelöffelt werden. Wobei: gelöffelt. Am liebsten wäre es den Gründern Tim Maiwald und Daniel Schmel, wenn alle die Suppen aus den von ihnen erdachten hohen Gläsern schlürfen würden. "Sip. Sip. Sip. And repeat." steht darauf: Schluck für Schluck leeren, Glas zurückgeben – schwups, nachhaltig gespeist.