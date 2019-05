München - Auch das noch: Der TSV 1860 muss im Abstiegsfinale und in der Anfangsphase der kommenden Saison auf Stefan Lex verzichten. Das erklärten die Sechzger am Donnerstag in einer Pressemitteilung. "Die Befürchtungen einer schweren Sprunggelenksverletzung haben sich bei Stefan Lex bestätigt. Der Stürmer wird damit den Löwen mehrere Monate fehlen", schrieben die Sechzger. Der 29-Jährige hatte sich im Toto-Pokal-Spiel am Dienstag bei Viktoria Aschaffenburg (2:3) in einem Zweikampf in der 34. Minute zu.