Auch durch den Startelf-Einsatz beim 1:2 der Nationalmannschaft in Paris, seinem Comeback im DFB-Trikot nach drei Jahren, habe er "ein bisschen Selbstbewusstsein getankt". Athen war sein dritter Startelf-Einsatz hintereinander. Sein Credo: "Ich will versuchen, so zu arbeiten, dass der Trainer mich aufstellt." An der Form, an der Abschlussstärke – und am Body.