Laim - SEK-Einsatz am späten Sonntagabend in Laim! Weil ein Beziehungsstreit eskalierte und ein 27-jähriger Mann seine 21 Jahre alte Freundin mit einem Messer bedroht haben soll, musste das Spezialeinsatzkommando in die Landsberger Straße anrücken. Das berichtet die Polizei am Montag.