Ali Dogan kennt sich nicht nur in Deutschland und der Türkei aus – geboren im Osten der Türkei, seit 38 Jahren in München – sondern hat als Touristikfachmann Europa bereist. Er hat den Onlineshop "Hin und Weg" aufgebaut und 2012 verkauft und macht seitdem Gastro. In Neufinsing die Gokart-Arena mit dem dazugehörigen Italiener und in der Maxvorstädter Schraudolphstraße 44 für zwei Jahre noch einen Italiener, aber: "Hier gibt es zu viele Italiener und kein türkisches Restaurant."