Wirthaus Franz Xaver: Kulinarische Karussellfahrt

Schon wer drei Gänge wählt (58 bzw. 42 Euro), wird aus der Küche mit Brot gegrüßt, das in Soße getunkt werden darf. Geht sich gut an, die Karussellfahrt. Als Hauptgang einen Gruß an Antje Schneiders Ochsenbraterei mit einer Ochsenfetzensemmel und Gorgonzola-Mascarpone, dazu Steakstückchen (29 Euro). Im gleichwertigen Veggie-Menü wird ein Spinatknödel mit Burrata, Pinienkernen, Zwiebelsoße und Urkarotte (20 Euro) serviert.