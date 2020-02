Findet sein Auftritt statt? Peter Maffay macht Druck: SemperOpernball erkennt St.-Georgs-Orden ab

Peter Maffay (70, "So bist Du") vertritt eine klare Haltung: Wird dem ägyptischen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi (65) der vom SemperOpernball verliehene St.-Georgs-Orden nicht aberkannt, sagt er seinen Auftritt bei der alljährlichen Veranstaltung in Dresden ab. Während eines Telefonats mit Ballchef Hans-Joachim Frey (54) am gestrigen Dienstag habe der Künstler dies deutlich gemacht, berichtete zunächst die "Sächsische Zeitung". Der "Bild"-Zeitung bestätigte Maffay nun: "Das ist für mich die Bedingung, um am Freitag in Dresden aufzutreten. Das ist ein Ultimatum."