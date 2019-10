Noch gibt es keine konkreten Zusagen

OB Reiter hat im August in einem Brief an Scheuer geschrieben, dass die jetzige Finanzierung des Vorhaltebahnhofes von der begründeten Annahme ausgehe, dass seitens des Bundesverkehrs- und Finanzministeriums die angekündigte Gesetzesinitiative bald auf den Weg gebracht werde.

Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher ist das noch viel zu unsicher, sagt er der AZ. Er hätte sich konkretere Zusagen erhofft.

Stadtrat Johann Sauerer (CSU) sieht das optimistischer. Nach einem Besuch von Scheuer in der CSU-Rathaus-Fraktion gehe er stark davon aus, dass es bald eine konkrete Kostenzusage geben werde. Der Vorlage zur U9 – samt der Kosten von 393 Millionen Euro für den Vorhaltebahnhof plus 100 Millionen Euro für die weitere Planung der Linie – könne er nur voll zustimmen.

Der Vorhaltebahnhof ist entscheidend für die Planung

Auch Stadtrat Jens Röver (SPD) nimmt an, dass die Stadt die Zusage für die Fördergelder vom Bund bekommen wird. Er fasst zusammen: "Der Vorlage werden wir als SPD am Mittwoch zustimmen. Der geplante Vorhaltebahnhof ist entscheidend für die weitere Planung der U-Bahnlinie."

Die bisherige Planung für die U9 sieht vor, dass östlich der Theresienwiese, am Esperantoplatz, ein zweiter Wiesn-U-Bahnhof entstehen soll. Die bisherigen Stationen Impler- und Poccistraße sollen zusammengelegt und durch einen Neubau ersetzt werden. In Schwabing wiederum ist ein neuer U-Bahnhof bei den Pinakotheken und einer am Elisabethplatz geplant. Die Stationen an der Theresienstraße und der Münchner Freiheit sollen erweitert werden. Die Gesamtkosten nach derzeitiger Schätzung: 3,5 Milliarden Euro.

