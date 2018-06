Paul Zipser zurück aus der NBA?

Klubpräsident Uli Hoeneß sagte der AZ: "Barthel hat sich in den letzten Wochen zu unserem Anführer herauskristallisiert." Auch bei Trainer Dejan Radonjic deutet sich eine Vertragsverlängerung an. "Ich würde gerne bleiben", sagte er. Geschäftsführer Marko Pesic kündigte Vertragsgespräche mit dem Coach an.