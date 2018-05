Kaum eine Teilnehmerin hat die diesjährige Staffel so geprägt wie Klaudia mit K (21). Auch im Influencer-Ranking thront das Model mit riesigem Abstand weit vor den Finalistinnen auf dem ersten Rang. Dennoch nimmt sie nicht am heutigen Finale von "Germany's next Topmodel" (ab 20:15 Uhr, ProSieben) teil. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet die Berlinerin, warum sich Heidi Klum (44, "Natürlich erfolgreich") ihrer Meinung nach gegen sie entschieden hat und für wen ihre Daumen gedrückt sind. Auch mit leichter Kritik an der Chefjurorin sparte sie nicht.