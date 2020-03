Sebastian Preuss hat Münchnerin Jessica schon vorab getroffen

Bachelor Sebastian Preuss und Denise-Jessica König, Kandidatin aus München, kennen sich von früher. Das hat die 26-Jährige dem Rosenkavalier in der zweiten Folge der Kuppelshow in Erinnerung gerufen. "Wir waren schon mal am Eisbach. Da hast du eine Freundin von mir gedatet. Ich lag neben ihr, mit meinem damaligen Date." Sebastian kann sich tatsächlich an die Begegnung erinnern. Für die beiden ist die gemeinsame Vergangenheit allerdings kein Problem und es wird munter weitergeflirtet.