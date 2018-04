EHC München gegen Eisbären Berlin: Die Situation vor dem DEL-Finale

Am Freitag (19.30 Uhr, Sport1) steht nun am Oberwiesenfeld die erste Partie der Best-of-seven-Serie an. Wird sich der EHC auch da wieder treu bleiben? Noch nie hat der DEL-Dominator, der in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils den Liga-Thron bestiegen hat, in einer Playoff-Serie mehr als ein Spiel verloren. Nicht in der Meistersaison 2015/16, nicht in der mit dem Titelgewinn gekrönten Spielzeit 2016/17 – und eben auch nicht jetzt.