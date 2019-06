Liverpool/Madrid - In England ist Jürgen Klopp längst Kult. Die Fans des FC Liverpool lieben und besingen "the Normal One" und vergleichen ihren deutschen Coach schon mit den größten Trainer-Helden der Vereinsgeschichte: Bill Shankly oder Bob Paisley. Doch das Wichtigste fehlt Klopp noch: Titel. Silberware. Dinge eben, die gute Arbeit am Ende der Saison auch belohnen. Am Samstag im Finale der Champions League (21.00 Uhr/Sky und DAZN) gegen Tottenham hofft Klopp nun auf den ersten großen Coup mit dem LFC, den er in den vergangenen drei Jahren zu einem europäischen Spitzenteam geformt hat.