Grund dafür ist die Coronavirus-Pandemie. Die ursprünglich vorgesehene Stadt Istanbul wird in diesem Jahr kein Endspiel austragen und stattdessen 2021 zum Zug kommen. Dafür erhielt Lissabon an diesem Mittwoch den Zuschlag für ein Finalturnier im August. Im Zuge dessen ist das Endspiel in St. Petersburg vom Jahr 2021 auf 2022 verlegt worden – München ist dann ein Jahr später an der Reihe.